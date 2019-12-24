Экономика
АБНПеред Новым годом в России подорожал алкоголь
Водка подорожала всего на 2%, а вот коньяк очень незначительно подешевел – на 0,24%. Федеральная антимонопольная служба сообщала, что никаких жалоб и обращений, связанных с завышением цен на алкоголь в преддверие Нового года не получала.
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с чего всё началось
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.ТАССвчера в 19:06
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Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Комсомольская правдавчера в 21:55
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