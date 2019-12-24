Экономика

АБНАБНПеред Новым годом в России подорожал алкоголь

Водка подорожала всего на 2%, а вот коньяк очень незначительно подешевел – на 0,24%. Федеральная антимонопольная служба сообщала, что никаких жалоб и обращений, связанных с завышением цен на алкоголь в преддверие Нового года не получала.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.
ТАССвчера в 19:06

Подробнее о событии

Алкоголь подорожал в России перед Новым годом

ТК Звездавчера в 22:11

Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

ТАССвчера в 19:06

В России подорожал алкоголь

Аргументы и Фактывчера в 21:25

Алкоголь в России стал дороже

Lenta.ruвчера в 20:31

Перед Новым годом в России подорожал алкоголь

АБНвчера в 19:41

Новогодний бум: цены на игристое вино выросли почти на 5%

МИР 24вчера в 19:20

Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел

Комсомольская правдавчера в 21:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости вчера в 22:56
Технологии

В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»

Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.
АБН вчера в 09:17
Футбол

РФС смягчил наказание Гинера за критику Егорова

Напомним, Евгений Гинер был наказан за критику главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после поединка 19-го тура чемпионата России ЦСКА "Краснодар".
Vprognoze.ru вчера в 16:13
Наука

Швейцарские ученые придумали систему, которая может на 90% снизить выбросы грузовиков

Выбросы углекислого газа от грузовиков составляют в Европе 40% всех выбросов транспортного сектора, который поставляет в воздух значительную часть всего объема CO2.
Росбалт вчера в 19:40
Происшествия

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

РИА Новости 22 декабря в 13:08
Энергетика

Росстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет

За 2019 год бензин подорожал на 1,9%, а дизельное топливо на 2,4%. В Росстате подтвердили, что рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008 года, а дизельного топлива с 2009 года.
РБК вчера в 23:14
Политика

В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Известия вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Общество

Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС

На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Век вчера в 08:32
Общество

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 22 декабря в 11:20
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
РБК вчера в 22:24
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру 22 декабря в 15:55
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Известия вчера в 23:54
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 23:20
Хоккей

Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе

RT на русском вчера в 23:35
Общество

Названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили средние цены на авиабилеты из России на будущий год и выяснили, стоимость перелёта в какие страны в 2020 году значительно снизится.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости 22 декабря в 22:06
Футбол

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин переходит в ЦСКА

Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщает Sport24.
Sports.ru вчера в 08:27
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru вчера в 09:29
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета вчера в 10:30
Космос

Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

Ferra 22 декабря в 03:24
Общество

«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
РИА Новости вчера в 19:51
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Политика

Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская газета вчера в 21:56
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
RT на русском вчера в 06:03
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное