Энергетика

REGNUMREGNUMПеред Рождеством цены на нефть снижаются

Цена скорректировалась до $65,73 после неудачной попытки возобновить рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками.
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Цены на нефть снижаются

RT на русском00:16

Золото дорожает на фоне дешевеющей нефти

Московский Комсомолецвчера в 23:27

Перед Рождеством цены на нефть снижаются

REGNUM00:20

Нефть коррекционно дешевеет перед рождественскими праздниками

ПРАЙМ00:13

Мировые цены на нефть падают

NewInform00:38

Цены на нефть усилили снижение

Финмаркет20 декабря в 10:50

Нефтяная корзина ОПЕК не перестает дорожать

Росбалт20 декабря в 09:35
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Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Общество

На новый Sukhoi Superjet потратят миллиарды рублей

Lenta.ru 01:21
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 21 декабря в 08:48
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии

Римский «Лацио» завоевал Суперкубок Италии, переиграв туринский «Ювентус» в матче за титул. Встреча прошла в Саудовской Аравии (Эр-Рияд).
Metaratings вчера в 13:43
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru вчера в 13:03
Экономика

Самые закредитованные регионы назвали в РФ

Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
News.ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru вчера в 05:04
Гаджеты

Realme перенесла анонс самого дешевого 5G-смартфона на завтра

Напомним, что Realme X50 будет построен на базе процессора Snapdragon 765G, при этом устройство должно стать самым дешевым смартфонов с поддержкой 5G.
Ferra 00:28
Политика

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
RT на русском вчера в 14:03
Экономика

В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Вести.Ru вчера в 01:49
Экономика

ЦБ продолжает согласование законопроекта по категоризации инвесторов

Банк России начал очередное согласование с участниками фондового рынка законопроекта о категоризации инвесторов-физлиц ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант».
Банки.ру 01:19
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
RT на русском 00:00
Авто

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Известия вчера в 22:34
Общество

Россияне в 2019 году чаще всего покупали пиво

Жители России в уходящем году чаще всего покупали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом говорится в исследовании группы «Тинькофф».
ФедералПресс вчера в 23:58
Политика

В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть

В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный.
Российская газета вчера в 18:26
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.
Sibnet Новости вчера в 22:14
Происшествия

Бетоновоз упал в Неву в Петербурге

Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 00:36
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
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