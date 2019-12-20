Цена скорректировалась до $65,73 после неудачной попытки возобновить рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками.

Перед Рождеством цены на нефть снижаются

Политика В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.

Политика Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.

Политика Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.

Общество Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.

Экономика Самые закредитованные регионы назвали в РФ Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.

Шоу-бизнес Марьяна Ро объявила о беременности Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.

Гаджеты Realme перенесла анонс самого дешевого 5G-смартфона на завтра Напомним, что Realme X50 будет построен на базе процессора Snapdragon 765G, при этом устройство должно стать самым дешевым смартфонов с поддержкой 5G.

Политика Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.

Экономика ЦБ продолжает согласование законопроекта по категоризации инвесторов Банк России начал очередное согласование с участниками фондового рынка законопроекта о категоризации инвесторов-физлиц ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант».

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Россияне в 2019 году чаще всего покупали пиво Жители России в уходящем году чаще всего покупали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом говорится в исследовании группы «Тинькофф».

Политика В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный.

Здоровье Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.