Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbПеред матчем «Зенита» с ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz

В чаше «Газпром Арены» 2 ноября впервые выступит группа Therr Maitz. Концерт пройдет перед матчем «Зенит» — ЦСКА. К зрителям музыканты выйдут в 18:00.
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Therr Maitz впервые выступят на «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» – ЦСКА

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Перед матчем «Зенита» с ЦСКА автографы на стадионе раздаст Константин Зырянов

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Перед матчем «Зенита» с ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz

Gazeta.SPb07:03
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Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Услуги ЖКХ в Москве подорожают на 5%

Плата за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет на 5%. В Московской области он вырастет на 4,1%. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
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Назван срок строительства «Северного потока — 2» на территории Дании

Оператор газопровода «Северный поток — 2» назвал срок проведения работ по укладке труб на территории Дании.
Lenta.ru 10:20
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СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

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Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
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Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС

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Путин прибыл в Будапешт на переговоры с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Будапешт, где он проведет переговоры с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
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Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты впервые ответил на обвинения в изменах

Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил, что никогда не тратил деньги певицы на других женщин.
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Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
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Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика

Гендиректор госфонда Норвегии решил уйти в отставку

В Норвегии решил уйти в отставку руководитель организации, управляющей Фондом национального достояния, Ингве Слингстад.
Интерфакс 06:36
Армия и оружие

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
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Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
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Дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси закрыли

РИА Новости 08:29
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Происшествия

В Ростовской области полицейский тяжело ранил мальчика из пистолета

В Ростовской области полицейский тяжело ранил мальчика из пистолета В Ростовской области сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, тяжело ранил 12-летнего мальчика, сообщает «Блокнот» со ссылкой на источник.
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Общество

В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников

В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
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Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
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Суд отпустил из СИЗО задержанного за сборку СВУ школьника

Суд Москвы отпустил под домашний арест подростка, которого обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства.
Москва 24 10:00
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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