Футбол
Gazeta.SPbПеред матчем «Зенита» с ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz
В чаше «Газпром Арены» 2 ноября впервые выступит группа Therr Maitz. Концерт пройдет перед матчем «Зенит» — ЦСКА. К зрителям музыканты выйдут в 18:00.
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Перед матчем «Зенита» с ЦСКА автографы на стадионе раздаст Константин Зырянов
Петербургский дневник03:09
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Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ
По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество
Услуги ЖКХ в Москве подорожают на 5%
Плата за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет на 5%. В Московской области он вырастет на 4,1%. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
Московский Комсомолец 10:48
Общество
Назван срок строительства «Северного потока — 2» на территории Дании
Оператор газопровода «Северный поток — 2» назвал срок проведения работ по укладке труб на территории Дании.
Lenta.ru 10:20
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
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Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Футбол
Шюррле может завершить карьеру в конце сезона
Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
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Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты
Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
OAnews 01:46
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Путин прибыл в Будапешт на переговоры с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Будапешт, где он проведет переговоры с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Росбалт 09:40
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Муж Лолиты впервые ответил на обвинения в изменах
Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил, что никогда не тратил деньги певицы на других женщин.
News.ru 10:43
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
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Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Коммерсантъ 08:35
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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика
Гендиректор госфонда Норвегии решил уйти в отставку
В Норвегии решил уйти в отставку руководитель организации, управляющей Фондом национального достояния, Ингве Слингстад.
Интерфакс 06:36
Армия и оружие
Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе
Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
РИА Новости 10:54
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Происшествия
В Ростовской области полицейский тяжело ранил мальчика из пистолета
В Ростовской области полицейский тяжело ранил мальчика из пистолета В Ростовской области сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, тяжело ранил 12-летнего мальчика, сообщает «Блокнот» со ссылкой на источник.
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Общество
В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников
В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
9111.ru вчера в 04:41
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Суд отпустил из СИЗО задержанного за сборку СВУ школьника
Суд Москвы отпустил под домашний арест подростка, которого обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства.
Москва 24 10:00