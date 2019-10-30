Футбол
Gazeta.SPbПеред матчем «Зенита» с ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz
В чаше «Газпром Арены» 2 ноября впервые выступит группа Therr Maitz. Концерт пройдет перед матчем «Зенит» — ЦСКА. К зрителям музыканты выйдут в 18:00.
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Перед матчем «Зенита» с ЦСКА автографы на стадионе раздаст Константин Зырянов
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