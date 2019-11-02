Вечером в субботу, 2 ноября, сотни болельщиков «Зенита» устроили команде огненную встречу у «Газпром Арены». Они выстроились вдоль гребного канала Крестовского острова, держа в руках зажжённые файеры.

Перед матчем с ЦСКА болельщики огненно встретили «Зенит»

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