Футбол

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПеред матчем с ЦСКА болельщики огненно встретили «Зенит»

Вечером в субботу, 2 ноября, сотни болельщиков «Зенита» устроили команде огненную встречу у «Газпром Арены». Они выстроились вдоль гребного канала Крестовского острова, держа в руках зажжённые файеры.
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«Становится хорошей традицией»: фанаты устроили фаер-шоу перед игрой «Зенит»-ЦСКА

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Фанаты огненным файер-шоу встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА

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Фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу перед матчем против ЦСКА

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«Балансирующие на грани». Яркий перформанс фанатов «Зенита» перед матчем с ЦСКА

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Фанаты «Зенита» устроили команде огненную встречу у стадиона

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«Становится хорошей традицией». Фаер-шоу болельщиков «Зенита»

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

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Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
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В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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Певец Шура удивил поклонников резким набором веса

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Медики утверждают, что неприятные ощущения в центре грудной клетки, а также общий дискомфорт в верхней части тела и возникновение проблем с дыханием являются предынфарктными симптомами.
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ЦСКА остался в численном меньшинстве по ходу матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
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В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
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В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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