Футбол
Форпост Северо-ЗападПеред матчем с ЦСКА болельщики огненно встретили «Зенит»
Вечером в субботу, 2 ноября, сотни болельщиков «Зенита» устроили команде огненную встречу у «Газпром Арены». Они выстроились вдоль гребного канала Крестовского острова, держа в руках зажжённые файеры.
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Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру 12:56
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Музыка
Константин Меладзе назвал пение участника «Евровидения» ресторанным
Сюткин и Шнуров даже заступились за певца, отметив, что это далеко не ресторанное пение.
StarHit.ru 11:02
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Гаджеты
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
Заметим, что все три вышеописанные особенности совпадают с тем, что показано на других изображениях 16-дюймового MacBook Pro, обнаруженных некоторое время назад в операционной системе macOS Catalina 10.15.1.
3DNews 07:42
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 06:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Фигурное катание
Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при
Следует отметить, что ранее на этапе Гран-при в Гренобле Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в короткой программе, получив 88,69 балла.
РЕН ТВ 12:40
Гаджеты
Первые «умные» часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов
Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики.
Ferra 04:37
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Происшествия
Ссора двух мужчин закончилась стрельбой у ТЦ «Кантемировский» в Москве
В Москве вечером в субботу конфликт между мужчинами у ТЦ «Кантемировский» закончился стрельбой, нападавший скрылся, объявили план «Перехват», сообщает РБК.
РИАМО 12:19
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Lenta.ru вчера в 12:48
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Армия и оружие
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Шоу-бизнес
Певец Шура удивил поклонников резким набором веса
Дни24 вчера в 09:06
Здоровье
4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики
Медики утверждают, что неприятные ощущения в центре грудной клетки, а также общий дискомфорт в верхней части тела и возникновение проблем с дыханием являются предынфарктными симптомами.
Московский Комсомолец 10:37
Футбол
Зенит — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
ЦСКА остался в численном меньшинстве по ходу матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
Metaratings 13:21
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 00:11
Политика
В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
Lenta.ru 11:34
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40