Игра состоится 9 сентября в 21:45. В Калининграде в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года проходит тренировка сборной России по футболу. По распоряжению тренерского состава команды, в занятии принимают участие все 26 игроков команды.

Перед матчем с Казахстаном сборная России тренируется в полном составе

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