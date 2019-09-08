Футбол
Невские НовостиПеред матчем с Казахстаном сборная России тренируется в полном составе
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Игра состоится 9 сентября в 21:45. В Калининграде в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года проходит тренировка сборной России по футболу. По распоряжению тренерского состава команды, в занятии принимают участие все 26 игроков команды.
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