Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПеред матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина

Манчестер Юнайтед — Арсенал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Манчестер Юнайтед
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
  
29
Уан-Биссака
  
2
Линделёф
  
5
Магуайр
  
18
Янг
  
15
Перейра
  
6
Погба
  
8
Мата
  
39
Мактомини
  
21
Джеймс
  
14
Лингард
  
1
Лено
  
21
Чемберс
  
5
Папастатопулос
  
23
Луиз
  
31
Колашинац
  
11
Торрейра
  
34
Джака
  
8
Себальос
  
29
Гендузи
  
19
Пепе
  
14
Обамеянг
  
Арсенал
Предварительная расстановка 4‑3‑1‑2
Тогдашний матч окончился со счетом «2-1» в пользу «Манчестера Юнайтед». Андрей Аршавин перешел из питерского "Зенита" в лондонский «Арсенал» в 2009-м году и дебютировал 28 февраля в матче с «Сандерлендом». Всего за карьеру в «Арсенале» он забил 31 гол в 144 матчах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports.ru07:29

«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RUвчера в 18:27

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура АПЛ

Чемпионат10:30

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на заключительный матч 7-го тура АПЛ

Sport24.ruвчера в 19:13

«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВвчера в 18:27

«Арсенал» перед матчем с «Манчестер Юнайтед» вспомнил великолепный гол Аршавина

Спорт-Экспрессвчера в 17:46

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз на футбол от Антчона Паскуаля

Legalbet08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Спорт

WADA усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории

Эксперты WADA выразили сомнение в случайности искажений в базе данных московской лаборатории, сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус в открытом письме.
Взгляд.ру 03:55
Шоу-бизнес

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

Вести.Ru 05:27
Политика

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Политика

США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии.
Коммерсантъ 10:55
Футбол

Мамаев рассказал о жизни в колонии

Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета 10:58
Политика

Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:09
Политика

Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России

Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service 08:11
Происшествия

Нижегородец второй год мучает соседей записью конского ржания и топота

Полиция в Нижнем Новгороде проводит очередную проверку по жалобам жильцов на соседа, который второй год подряд ежедневно громко включает запись конского ржания и топота, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 06:25
Гаджеты

Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40

Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.
ГЛАС.RU 10:19
Автоспорт

Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи

Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Футбол

Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Политика

Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Общество

Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 11:01
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

РБК 05:28
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Здоровье

В Южной Корее отзывают из продажи лекарства на основе ранитидина

Препараты, использующие в своем составе ранитидин, популярное средство от язвы желудка, решено отозвать из продажи в Южной Корее, поскольку в их составе нашли соединение, способное вызывать рак.
Faktom 27 сентября в 12:24
Наука

Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»

В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Политика

В Париже простились с Жаком Шираком

В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
RT на русском 11:04
Общество

Два первых траулера проекта СТ-192 получили имена

Головной и первый серийный большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192, строящиеся на Адмиралтейских верфях для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), получили названия.
Sudostroenie.info 09:00
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес

Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели вчера в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное