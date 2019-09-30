Тогдашний матч окончился со счетом «2-1» в пользу «Манчестера Юнайтед». Андрей Аршавин перешел из питерского "Зенита" в лондонский «Арсенал» в 2009-м году и дебютировал 28 февраля в матче с «Сандерлендом». Всего за карьеру в «Арсенале» он забил 31 гол в 144 матчах.

Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина

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