Футбол
Комсомольская правдаПеред матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Манчестер Юнайтед
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
15
Перейра
6
Погба
8
Мата
39
Мактомини
21
Джеймс
14
Лингард
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
11
Торрейра
34
Джака
8
Себальос
29
Гендузи
19
Пепе
14
Обамеянг
Арсенал
Предварительная расстановка 4‑3‑1‑2
Тогдашний матч окончился со счетом «2-1» в пользу «Манчестера Юнайтед». Андрей Аршавин перешел из питерского "Зенита" в лондонский «Арсенал» в 2009-м году и дебютировал 28 февраля в матче с «Сандерлендом». Всего за карьеру в «Арсенале» он забил 31 гол в 144 матчах.
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