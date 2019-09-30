Тогдашний матч окончился со счетом «2-1» в пользу «Манчестера Юнайтед». Андрей Аршавин перешел из питерского "Зенита" в лондонский «Арсенал» в 2009-м году и дебютировал 28 февраля в матче с «Сандерлендом». Всего за карьеру в «Арсенале» он забил 31 гол в 144 матчах.

Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина

Политика Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.

Культура Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.

Футбол «Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы «Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Экономика Россельхознадзор не видит причин для подорожания молочной продукции По словам Мелано, единственной причиной повышения цен может послужить "истерия" вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Армия и оружие Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Футбол Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед» 33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.

Политика Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Футбол Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.

Политика Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Происшествия В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.

Гаджеты В России раскупили все iPhone 11 Pro и Pro Max Компания Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.

Технологии Binance удалила торговые пары c BitTorrent и другими IEO-альткоинами Криптовалютная биржа Binance провела делистинг торговых пар, которые в том числе включают проекты, проводившие IEO на платформе Binance Launchpad.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.

Культура Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон помирился со своим коллегой по франшизе "Форсаж" Вином Дизелем.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.