Политика

Вести.RuВести.RuПеред нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что основное внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Донбассе – учитывая планируемый 9 декабря в Париже саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).
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с чего всё началось
«Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Чёрного моря передаче украинским представителям трёх военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива», — говорится в заявлении
 Кремля.
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