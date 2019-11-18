с чего всё началось

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что основное внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Донбассе – учитывая планируемый 9 декабря в Париже саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

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