Политика

RT на русскомRT на русскомПеред погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звезда16:00

Подробнее о событии

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ru17:13

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьград17:22

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русском17:16

Перед погружением Путина в батискафе в Финском заливе нашли минное поле

Известия17:55

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолец16:42

Минное поле времен Второй мировой обнаружили на дне Финского залива перед погружением Путина

ТК Звезда16:32

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новости16:10
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Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Теннис

Надаль одолел Циципаса и выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
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Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Общество

В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния

Mockva.ru 06:00
Наука

У крокодилов обнаружена способность бегать галопом

Восемь видов крокодилов — филиппинские, кубинские, американские, западноафриканские тонконосые и карликовые крокодилы, показали способность скакать и прыгать.
ГЛАС.RU 13:55
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Вести.Ru 17:34
Политика

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкая делегация прилетит в Москву 23 декабря для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
РБК 15:49
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости 10:35
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Наука

Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна

В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
ToDay News Ufa вчера в 08:35
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Здоровье

Пикеты в поддержку медиков прошли в нескольких городах Удмуртии

Акции состоялись в Ижевске, Можге и Сарапуле. В самом Глазове на пикет вышло около 40 человек - как врачей, так и пациентов.
Бизнес-новости в Кирове 13:25
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Эксперты Роскачества оценили российские игристые вина, которые были произведены в Крыму, Дагестане, Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае.
Газета.Ru 20 декабря в 02:45
Технологии

Apple выплатит вознаграждения за взлом iPhone

На странице Apple Developer компания указала, какую сумму и за какие задачи готова заплатить специалистам.
iReactor 20 декабря в 21:58
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта вышла замуж за своего чернокожего приятеля

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика отправилась учиться в Нью Йорк и, похоже, встретила там свою любовь в лица афроамериканца.
Paparazzi.ru 20 декабря в 06:39
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе около ресторана в Приморье

РБК 04:31
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
ТАСС 14:30
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

24-летний полузащитник московского Локомотива и сборной России Алексей Миранчук входит в сферу интересов МЮ, сообщает итальянский портал TuttoMercatoWeb.
Советский спорт 03:53
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Российский военачальник. Командующий Балтийским флотом с 17 сентября 2016 года, адмирал.
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