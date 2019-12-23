Политика
РИА НовостиНа дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
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с чего всё началось
Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.Красная звездавчера в 16:00
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Общество
Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян
Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Гаджеты
Почему в MIUI есть реклама, а в Oxygen OS — нет
Если реклама не даст ничего полезного пользователям, то компания не будет использовать ее.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Музыка
Шнурова раскритиковали за подопечную на шоу «Голос»
Певца и наставника на шоу «Голос» Сергея Шнурова раскритиковали пользователи соцсетей.
Политика
Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США, касающиеся проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Интерфакс.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Гаджеты
В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями
Общество
Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ
Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Политика
Джонсон признал ошибку в отношении России
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Происшествия
По переулку около отеля Hyatt в Екатеринбурге разлилась грязная вода
По переулку около отеля Hyatt в Екатеринбурге разлилась грязная вода Водителям приходится ездить по коричневой жиже.
Авто
В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Происшествия
На Камчатке мужчина задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.