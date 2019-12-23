Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
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с чего всё началось

Балтийский флот крепнет и развивается

Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.
Красная звездавчера в 16:00

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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Lenta.ruвчера в 17:13

Адмирал сообщил о минном поле в Финском заливе перед погружением Путина

РБКвчера в 18:23

«Всё уничтожили на месте»: Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Царьградвчера в 17:22

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

RT на русскомвчера в 17:16

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Газета.Ru01:17

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли мины

Московский Комсомолецвчера в 16:42

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

РИА Новостивчера в 16:10
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
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Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Происшествия

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В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Общество

Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы.
Эхо Москвы 05:32
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Гаджеты

Почему в MIUI есть реклама, а в Oxygen OS — нет

Если реклама не даст ничего полезного пользователям, то компания не будет использовать ее.
iXBT.com 05:35
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Музыка

Шнурова раскритиковали за подопечную на шоу «Голос»

Певца и наставника на шоу «Голос» Сергея Шнурова раскритиковали пользователи соцсетей.
News.ru 21 декабря в 08:36
Политика

Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США, касающиеся проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Интерфакс.
RT на русском 06:19
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 02:10
Политика

Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 06:16
Гаджеты

В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло.
Известия вчера в 23:02
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
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Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 01:20
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Политика

Джонсон признал ошибку в отношении России

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
Взгляд.ру 04:53
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru вчера в 11:03
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Происшествия

По переулку около отеля Hyatt в Екатеринбурге разлилась грязная вода

По переулку около отеля Hyatt в Екатеринбурге разлилась грязная вода Водителям приходится ездить по коричневой жиже.
Екатеринбург-ТВ 06:10
Авто

В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Происшествия

На Камчатке мужчина задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

Кам 24 вчера в 18:15
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 04:04
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