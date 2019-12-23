Экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания… Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне.

с чего всё началось

Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

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