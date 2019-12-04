Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поставил перед сборной России задачу войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

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