Происшествия

Вести.RuВести.RuПеред стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами

Трагедия произошла 25 октября в воинской части, которая находится в закрытом городе Горный Забайкальского края. Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
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с чего всё началось

Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье

Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.
РИА Новости01:07

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СМИ рассказали о конфликте солдат перед бойней в Забайкалье

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Раскрыты детали конфликта, после которого тюменский солдат расстрелял сослуживцев

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Вести.Ru02:10

Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье

Взгляд.ру01:21

Перед стрельбой в Забайкалье у солдата произошел конфликт с сослуживцами – СМИ

Москва 2401:17

Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье

РИА Новости01:07
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
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