Футбол
Газета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»
Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
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Газета.Ru 15:25
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«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
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Как экономить на бензине: 10 простых правил
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29
Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.
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Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
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Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
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Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
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Кира Найтли родила второго ребенка
Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.
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В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
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Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
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Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
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«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии
Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
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В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
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Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
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Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
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