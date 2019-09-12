Футбол

Газета.RuГазета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Газета.Ru12 сентября в 15:19

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: пятый тур, стартуем!

Все про Спорт ру12 сентября в 08:55

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 14:30

Чемпионат04:30

Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

ODDS.ruвчера в 20:15

«Ливерпуль» – «Ньюкасл». 14.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер вышел из комы спустя 6 лет

Deita.ru 12 сентября в 02:00
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Футбол

«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
РИА Новости 17:25
Футбол

«Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» в матче чемпионата Германии

РИА Новости 14:54
Авто

Как экономить на бензине: 10 простых правил

Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика вчера в 02:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29

Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.
RT на русском 09:01
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев намерен потребовать у Москвы компенсацию в размере 11-14 млрд долларов, если «Газпром» будет продолжать настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
Московский Комсомолец 12 сентября в 03:05
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Политика

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

RT на русском 09:29
Политика

Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Происшествия

Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало

В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Шоу-бизнес

Кира Найтли родила второго ребенка

Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.
Телепрограмма вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра

В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Технологии

Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»

Экономика сегодня 10:58
Футбол

Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU 14:59
Политика

Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
Народные новости вчера в 19:28
Футбол

«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии

Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 14:22
Шоу-бизнес

Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк

iReactor 17:39
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Футбол

Фанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»

Газета.Ru 12:10
Транспорт

В Москве прошёл парад городской техники

Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Баскетбол

Аргентина вышла в финал чемпионата мира

Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс вчера в 09:56
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК 15:15
Общество

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Авто

Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью

Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
Discover24 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное