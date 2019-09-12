Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".

Все про Спорт ру

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).

Авто Как экономить на бензине: 10 простых правил Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29 Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев намерен потребовать у Москвы компенсацию в размере 11-14 млрд долларов, если «Газпром» будет продолжать настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Политика Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Шоу-бизнес Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребенка Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Политика Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.

Политика В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.