Футбол

Газета.RuГазета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

2 фото
Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: пятый тур, стартуем!

Все про Спорт ру12 сентября в 08:55

Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Газета.Ru12 сентября в 15:19

Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

ODDS.ruвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Единоборства

Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры

Чемпионат вчера в 13:27
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Происшествия

Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции

Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Политика

Зеленский призвал снимать фильмы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Политика

Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест»

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело 08:25
Политика

Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского

Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

OAnews 19:11
Гаджеты

Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Astera вчера в 14:56
Здоровье

Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков

Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса 03:00
Космос

Два астероида пролетят мимо Земли в выходные

Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс вчера в 05:41
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Интернет

Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер

Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Происшествия

Участник протестов в Улан-Удэ рассказал о втором нападении за неделю

На участника протестов в Улан-Удэ Олега Бадмаева напали неизвестные возле его дома. Об этом он сам сообщил «ОВД-Инфо».
Новая газета 12:51
Киберспорт

Forze сыграла вничью с Ninjas in Pyjamas на BLAST Pro Series: Moscow

Forze сыграла вничью с Ninjas in Pyjamas в первом матче BLAST Pro Series: Moscow.
Cyber.sports.ru 07:33
Космос

OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура

Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Футбол

Спартак — Урал 1:2

Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Газета.Ru 18:19
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК 15:15
Кино

Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины

Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Шоу-бизнес

Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак

Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Политика

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Футбол

Сёмин одержал 300 побед в чемпионатах России

Победа над «Сочи» в девятом туре российской Премьер-лиги стала для Юрия Сёмина 300-й в чемпионатах России на должности главного тренера.
Евро-футбол.ру 14:31
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО

ФАН вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное