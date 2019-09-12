Футбол
Газета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»
Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
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Prо Город Пенза вчера в 08:20
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«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос стала мамой во второй раз
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Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
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News.ru 12:41
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Gazeta.SPb 11:28
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Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Сампдорией»
Футболисты «Наполи» в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии переиграли «Сампдорию».
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В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
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Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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Щербакова выиграла турнир в Бергамо, Туктамышева — вторая
Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова заняла первое место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
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Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33