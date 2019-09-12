Футбол

Газета.RuГазета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
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Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Газета.Ru12 сентября в 15:19

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: пятый тур, стартуем!

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Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

ODDS.ruвчера в 20:15

«Ливерпуль» – «Ньюкасл». 14.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru04:35
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