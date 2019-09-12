Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Футбол «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Политика В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.

Шоу-бизнес В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Врачи узнали об онкологии у Заворотнюк полгода назад Медики диагностировали опухоль головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк примерно полгода назад.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир» Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Космос Россия намерена освоить Луну к 2040 году Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году.

Транспорт В Петербурге начал работать новый трамвай №60 С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Футбол Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Сампдорией» Футболисты «Наполи» в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии переиграли «Сампдорию».

Религия РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Фигурное катание Щербакова выиграла турнир в Бергамо, Туктамышева — вторая Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова заняла первое место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.