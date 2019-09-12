Футбол
Газета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»
Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года
LiveSport.ru12 сентября в 19:30
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Кино
Актер: вырезанная из «Однажды в Голливуде» сцена — лучшая у Тарантино
Австралийский актер Дэймон Херриман, заявил, что сцена с его персонажем Чарльзом Мэнсоном, не вошедшая в фильм «Однажды в Голивуде» — лучшая в творчестве Квентина Тарантино.
REGNUM 12 сентября в 08:33
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Дни24 04:10
Футбол
Гончаренко оценил шансы Сантоса сыграть против «Тамбова»
ProstoProSport 08:40
Авто
Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали уже 14 ДТП
Уже зафиксировано 843 случая резкого торможения, из которых самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали уже 14 ДТП с пятью пострадавшими.
Tvoe-avto.com 04:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Футбол
Опять двойка: как «Спартак» проиграл дома «Уралу»
14 сентября московский "Спартак" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу".
Москва 24 16:39
Наука
Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Политика
В Германии «прокляли» наследие советских войск
Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято.
URA.Ru 12 сентября в 23:41
Происшествия
В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
РИА Новости 17:22
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости вчера в 13:28
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:41
Гаджеты
Объект желания: Apple представила новые iPhone 11
Как потратить 12 сентября в 05:44
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 15:24
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru 03:54
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58