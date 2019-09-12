Футбол

Газета.RuГазета.RuПеред возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Ведущие Евгений Кудрявцев, Дарья Исаева и Александр Елагин обсудили главные события прошедшего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а также рассказали о предстоящих матчах. Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
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«Ливерпуль» – «Ньюкасл». 14.09.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings12 сентября в 04:52

Ливерпуль

Ставка TV12 сентября в 10:11

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Чемпионат02:40

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: пятый тур, стартуем!

Все про Спорт ру12 сентября в 08:55

Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»

Газета.Ru12 сентября в 15:19

«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года

LiveSport.ru12 сентября в 19:30

Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

ODDS.ruвчера в 20:15
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Энергетика

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Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
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Гончаренко оценил шансы Сантоса сыграть против «Тамбова»

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На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
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Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября

Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
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Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии

Газета.Ru 15:47
Футбол

Опять двойка: как «Спартак» проиграл дома «Уралу»

14 сентября московский "Спартак" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу".
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Человеческие тела двигаются после смерти

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В Германии «прокляли» наследие советских войск

Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято.
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Происшествия

Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции

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Футбол

«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева

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Интернет

Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер

Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
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Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

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РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
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Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
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Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
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