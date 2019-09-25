Политика
ВедомостиПеред выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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с чего всё началось
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.Ведомостивчера в 17:00
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Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
Политика
Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
RT на русском 03:00
Экономика
В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус
Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда
Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.
Ведомости 04:45
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
Командование «ООС» сообщило о двух раненых боевиках в Донбассе
Двое украинских боевиков получили ранения, сообщает пресс-центр так называемого "штаба операции Объединенных сил" в вечерней сводке в понедельник, 23 сентября.
ИА Новороссия 23 сентября в 14:01
Политика
Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Экономика
Китайская компания построит 4,5 млн кв. м недвижимости в Коммунарке
АДЦ общей площадью 4,5 млн кв. м построят в несколько очередей.
РБК вчера в 11:38
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Гаджеты
Xiaomi показала необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
Компания Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix Alpha с экраном, расположенным на всей площади корпуса.
Piter.tv 04:33
Происшествия
Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах
Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Общество
Историки написали открытое письмо против «московского дела»
Историки опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». На момент публикации под ним стоит подпись 31 человека.
Дождь 03:11
Экономика
Банки начали принимать заявки на списание 450 тыс. по ипотеке
Банки начали принимать заявки на списание части ипотечного кредита в размере до 450 тыс. руб. многодетных семей.
РБК 04:22
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте прокомментировала слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.
МИР 24 04:08
Происшествия
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Авто
Представлен обновленный Nissan Patrol
Внешне рестайлинговый Patrol отличается от предшественника новой формой оптики с ходовыми огнями в форме бумерангов и более широкой V-образной решеткой радиатора.
Авторамблер вчера в 10:12
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия
В Турции подорвался полицейский автобус
Известия 01:36
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
Вести.Ru 04:11