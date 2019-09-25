Политика
ВедомостиПеред выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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с чего всё началось
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.Ведомостивчера в 17:00
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Футбол
Головин забил гол-красавец в ворота «Ниццы»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 7-го тура чемпионата Франции забил свой первый гол в текущем сезоне.
Sport24.ru вчера в 15:43
Космос
Венера могла быть первой пригодной для жизни планетой
Портал Поиск 03:38
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
По делу о крушении МН17 наметился прогресс
Установить правду и добиться справедливости для родственников жертв трагедии МН17 пообещали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины во время переговоров в Нью-Йорке.
Утро.ru 02:46
Политика
Путин и Мадуро начали встречу в Кремле
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.
RT на русском 04:40
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Происшествия
В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов
Крупный пожар, сопровождающийся серией взрывов, произошел в прифронтовой части Донецка утром 25 сентября.
Lenta.ru 05:15
Футбол
Футболист ЦСКА Чалов вошел в число лучших в Европе
Футболист ЦСКА Федор Чалов попал в список лучших в Европе за исключением чемпионатов "большой пятерки" - Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
Pravda.Ru 02:55
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском 01:07
Политика
Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.
РИА Новости 06:09
Культура
Культурный список для школьников с Queen и Beatles оказался ошибкой
Замминистра культуры Алла Манилова заявила, что список культурных нормативов для школьников, в который вошли рок-группы Queen и Beatles был опубликован по ошибке, так как документ не был согласован ведомством.
Телеканал 360° вчера в 12:50
Гаджеты
В Россию поступает компактный смартфон Palm PVG100
Новые компактные смартфоны Palm поступят в продажу в России уже с октября нынешнего года. Такие данные озвучили представители марки.
Vevby.ru 03:11
Гаджеты
Samsung перенесла основные фишки камеры Galaxy Note 10 на Galaxy S10
Обновления включают в себя ряд функций камеры смартфона, которые были в смартфоне Galaxy Note10.
Ferra вчера в 02:43
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru вчера в 10:50
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Авто
Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России
О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.
Tvoe-avto.com вчера в 10:26
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 23 сентября в 04:52
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру вице-губернатора Кириллова
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 25 сентября, утвердили кандидатуру вице-губернатора города Владимира Кириллова.
NewInform 05:36