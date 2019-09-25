с чего всё началось

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Футбол Головин забил гол-красавец в ворота «Ниццы» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 7-го тура чемпионата Франции забил свой первый гол в текущем сезоне.

Политика Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

Политика По делу о крушении МН17 наметился прогресс Установить правду и добиться справедливости для родственников жертв трагедии МН17 пообещали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины во время переговоров в Нью-Йорке.

Политика Путин и Мадуро начали встречу в Кремле Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.

Политика Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.

Происшествия В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов Крупный пожар, сопровождающийся серией взрывов, произошел в прифронтовой части Донецка утром 25 сентября.

Футбол Футболист ЦСКА Чалов вошел в число лучших в Европе Футболист ЦСКА Федор Чалов попал в список лучших в Европе за исключением чемпионатов "большой пятерки" - Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.

Политика Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.

Культура Культурный список для школьников с Queen и Beatles оказался ошибкой Замминистра культуры Алла Манилова заявила, что список культурных нормативов для школьников, в который вошли рок-группы Queen и Beatles был опубликован по ошибке, так как документ не был согласован ведомством.

Гаджеты В Россию поступает компактный смартфон Palm PVG100 Новые компактные смартфоны Palm поступят в продажу в России уже с октября нынешнего года. Такие данные озвучили представители марки.

Гаджеты Samsung перенесла основные фишки камеры Galaxy Note 10 на Galaxy S10 Обновления включают в себя ряд функций камеры смартфона, которые были в смартфоне Galaxy Note10.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Происшествия Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Политика В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".

Авто Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Общество Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк оформила завещание Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.

Экономика «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Политика На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Шоу-бизнес Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.