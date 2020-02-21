В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.

Перед выходными курс рубля снизился к доллару и евро

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

Общество HP вводит план предотвращения нежелательного поглощения Суть плана План предотвращения нежелательного поглощения включает меры, которые вводятся, если внешний приобретатель купит 20% или более обыкновенных акций HP.

Гаджеты AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Армия и оружие Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Кино «Невесомость» откроет фестиваль фильмов о любви в США Иранский фильм «Невесомость» режиссера Мехди Фард Гадери был выбран в качестве фильма открытия 4-го Международного кинофестиваля с любовной тематикой (LIFF) в США.

Общество Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Политика Белый дом попросил составить списки противников Трампа Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала продажи LADA Granta, оснащенных 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра на 117 л.с. Для (сборки) переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Политика Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Сандерса из РФ Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.