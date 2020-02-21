Финансы
Аргументы и ФактыПеред выходными курс рубля снизился к доллару и евро
В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.
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Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Тайсон Фьюри оказался тяжелее Деонтея Уайлдера на 19,4 кг
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Гаджеты
Процессоры AMD на Zen 3 получат улучшения в упаковке помимо улучшенного 7-нм техпроцесса
Процессоры AMD на архитектуре Zen 3 уже не за горами, и TSMC дала понять, что в ближайшие месяцы мы узнаем о них много нового.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Общество
HP вводит план предотвращения нежелательного поглощения
Суть плана План предотвращения нежелательного поглощения включает меры, которые вводятся, если внешний приобретатель купит 20% или более обыкновенных акций HP.
Гаджеты
AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG
AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Кино
«Невесомость» откроет фестиваль фильмов о любви в США
Иранский фильм «Невесомость» режиссера Мехди Фард Гадери был выбран в качестве фильма открытия 4-го Международного кинофестиваля с любовной тематикой (LIFF) в США.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Посольство: МИД КНР оказал содействие в эвакуации граждан РФ из Уханя
Сотрудники посольства РФ, участвовавшие в эвакуации российских граждан из города Ухань, рассказали, что внешнеполитическое ведомство Китая оказало все необходимое содействие для организации операции.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала продажи LADA Granta, оснащенных 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра на 117 л.с. Для (сборки) переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Политика
Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Сандерса из РФ
Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Здоровье
Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом
Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.