Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПеред выходными курс рубля снизился к доллару и евро

В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.
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Доллар поймал вирус роста

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ЦБ повысил курс доллара на 22-25 февраля до 64,3 рубля

ТАСС21 февраля в 05:13

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ЦБ установил курс валют на выходные

Телеканал 360°21 февраля в 06:25
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