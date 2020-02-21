Финансы
Аргументы и ФактыПеред выходными курс рубля снизился к доллару и евро
В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.
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На выходные официальный курс доллара вырос до 64,30 рубля, а к евро ЦБ прибавил 65 копеек
Интересант21 февраля в 05:02
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