Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПеред выходными курс рубля снизился к доллару и евро

В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

ЦБ повысил курс доллара на 22-25 февраля до 64,3 рубля

ТАСС21 февраля в 05:13

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости21 февраля в 05:35

Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Газета.Ru21 февраля в 05:14

Доллар поймал вирус роста

Коммерсантъ21 февраля в 17:11

Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру21 февраля в 02:09

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском21 февраля в 02:02

На выходные официальный курс доллара вырос до 64,30 рубля, а к евро ЦБ прибавил 65 копеек

Интересант21 февраля в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:05, Ашберн

Комментарии

Общество

Китай создал вакцину против коронавируса

Китай создал вакцину против пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 03:19
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Экономика

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Lenta.ru 04:30
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
ТАСС вчера в 16:15
Общество

Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Евросоюз решил выделить €230 млн на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
ТАСС 03:49
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru 03:53
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Политика

Расстрел людей грузинскими снайперами на Майдане предлагали назвать выдумкой Кремля

Сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко просили грузинского генерала и экс-командира батальона "Аваза" ("Пантера") Тристана Цителашвили объявить, что история со снайперами из Грузии, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году была выдумана Кремлем.
Газета.Ru 04:23
Политика

Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 02:30
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС вчера в 18:41
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Специалисты Китайской Народной Республики выявили 195 случаев повторного заражения новым смертельным коронавирусом в Ухане в центральной китайской провинции Хубэй.
Журналистская правда 03:58
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Хоккей

Юношеский хоккейный турнир в Тольятти завершился грандиозной дракой

Вести.Ru 04:25
Политика

Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
RT на русском 04:46
Общество

Из-за аномальной погоды в Москве распустились подснежники

В Москве раньше времени появились подснежники из-за чрезмерно теплой погоды для данного времени года.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер

Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Украина.ру 04:22
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового Sony Xperia 10 II

Rusargument 04:59
Биатлон

Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело

В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
REGNUM вчера в 21:42
Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

Под Красноярском два человека сорвались со скалы, один погиб

Два человека сорвались со скалы в Красноярском крае, один из них погиб, 24 февраля сообщило журналистам краевое ГУ МЧС.
Красная весна 04:55
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

Министр указал, что "первый в Афганистане случай заражения коронавирусом подтвержден на территории провинции Герат", расположенной на северо-западе страны.
ТАСС 02:54
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное