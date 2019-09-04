Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная России поздравила Зобнина с рождением дочери

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
В семье хавбека московского «Спартака» и национальной сборной России Романа Зобнина произошло пополнение. Рамина, жена футболиста, посредством «Инстаграма» сообщила о рождении дочери.
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Сборная России поздравила Зобнина с рождением дочери

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