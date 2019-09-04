Футбол
Евро-футбол.руСборная России поздравила Зобнина с рождением дочери
В семье хавбека московского «Спартака» и национальной сборной России Романа Зобнина произошло пополнение. Рамина, жена футболиста, посредством «Инстаграма» сообщила о рождении дочери.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Политика
Рождаемость на Украине упала на 40%
Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
Известия 05:29
Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК вчера в 17:25
Футбол
Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России
Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Политика
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил в среду, 4 сентября, премьер-министра Индии Нарендра Моди орденом Андрея Первозванного.
Известия 06:09
Политика
Суд признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева
Бишкекский городской суд отклонил жалобу на арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
РБК 05:35
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Авто
Nissan презентовал обновленный Nissan Juke
Компания Nissan показала кроссовер Nissan Juke второй генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
Экономика
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Политика
Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 06:50
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Политика
В Минпромторге назвали желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Московский Комсомолец вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском вчера в 07:00
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста
В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».
Медиазона 04:58
Авто
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ
Рекламная кампания автосалона во Франкфурте 2019 года проходит полным ходом, и Mercedes-Benz, в том числе, не остался в стороне и готовит что-то интересное.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28