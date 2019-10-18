Отмечается, что российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач. При этом в составе «Рейнджерс» обе шайбы забросили российские игроки — Артемий Панарин и Павел Бучневич.

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