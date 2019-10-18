Хоккей
Газета.RuПередача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Вашингтон Кэпиталз—
Нью-Йорк Рейнджерс
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". За победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
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