Хоккей
Газета.RuПередача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
"Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". За победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Панарин забил классный гол, но победил Овечкин. И обогнал очередную легенду НХЛ
Спорт-Экспрессвчера в 22:10
Настоящий «рейнджер»! Череповчанин Павел Бучневич не зря ест свой хлеб с черной икрой
Vologda-poisk.ruвчера в 06:56
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:2. Видеообзор матча НХЛ с голами Панарина и Бучневича
Sport24.ruвчера в 23:20
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Наука
Учёные открыли новый метод диагностики рака щитовидной железы
Российские биологи открыли новые маркеры рака щитовидной железы.
News.ru вчера в 07:51
Политика
Трамп пригрозил CNN иском за «предвзятость»
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN из-за ее предвзятости, передает Fox News.
Аргументы и Факты вчера в 22:56
Армия и оружие
СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии
США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:21
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Единоборства
Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
Чемпионат 00:53
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Происшествия
Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии увеличилось до 89
В ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по меньшей мере 89 человек, ещё 31 участник акций задержан.
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк
Дни.ру вчера в 14:17
Политика
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
РИА Новости вчера в 18:29
Экономика
Со следующего года банки начнут оказывать госуслуги населению
"Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих", - приводит газета слова заместителя министра.
Московский Комсомолец 16 октября в 23:51
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты вчера в 12:53
Общество
Названы самые дорогие бренды мира. Apple не отдает лидерство уже 7 лет
Стоимость бренда Apple в течение 2019 года повысилась на 9% и составила 234,2 миллиарда долларов.
Телеканал 360° 17 октября в 08:34
Фигурное катание
Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 17 октября в 23:46
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
32CARS.ru 17 октября в 15:42
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53