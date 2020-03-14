Коронавирус
Lenta.ruПередвижение по Испании ограничат
Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель испанского правительства Педро Санчес, передает ТАСС. Ограничительные меры вводятся на 15 дней.
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Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Здоровье
Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке
Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Политика
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Общество
На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
Происшествия
В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
Общество
День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта
В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
Из-за коронавируса в Пермском крае ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности позволит властям эффективнее препятствовать завозу и распространению коронавируса в регионе.
Гаджеты
Мощный компьютер для задач машинного зрения от iBase
«Система обеспечивает высокопроизводительный вывод для приложений компьютерного зрения, таких как распознавание изображений, обнаружение объектов и классификация изображений».
Происшествия
Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.