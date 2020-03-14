Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПередвижение по Испании ограничат

Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель испанского правительства Педро Санчес, передает ТАСС. Ограничительные меры вводятся на 15 дней.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Главные новости к утру 15 марта

Коммерсантъ00:07

В Испании власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Красная веснавчера в 10:21

В Испании ограничено передвижение внутри страны из-за COVID-19

RT на русскомвчера в 17:09

Власти Испании ограничили передвижение по всей стране из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:34

Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия

РИА Новостивчера в 18:28

Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

ТАССвчера в 16:29

Передвижение по Испании ограничат

Lenta.ruвчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Экономика сегодня 13 марта в 05:49
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Здоровье

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Российская газета 03:01
Политика

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Медиазона вчера в 11:51
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Происшествия

В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля

В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
RT на русском 03:16
Общество

День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта

В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Ugpressa.ru 00:25
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Известия 03:19
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 13 марта в 13:31
Общество

Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 03:06
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Энергетика

Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти

Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Экономика сегодня 02:57
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня 13 марта в 07:57
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Общество

Из-за коронавируса в Пермском крае ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности позволит властям эффективнее препятствовать завозу и распространению коронавируса в регионе.
RuNews24.ru вчера в 22:52
Гаджеты

Мощный компьютер для задач машинного зрения от iBase

«Система обеспечивает высокопроизводительный вывод для приложений компьютерного зрения, таких как распознавание изображений, обнаружение объектов и классификация изображений».
ИСУП 13 марта в 04:02
Происшествия

Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

РИА Новости вчера в 22:20
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
ТК Звезда 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное