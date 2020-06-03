Общество
MetaratingsПереехавший в США Торбинский выступил в поддержку Дональда Трампа
Переехавший из России в США бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский высказался о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Трамп меня всем устраивает». Живущий в Майами экс-футболист сборной России Торбинский поддержал президента США
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, в интервью Sport24 высказал мнение по поводу массовых беспорядков в США, которые начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жестоких действий белого полицейского при задержании.Sport24.ru03:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлено 99 новых случаев коронавируса
За последние сутки на территории Кировской области выявлено 87 новых случаев заболевания коронавирусом, а также 12 бессимптомных носителей.
Вятка Областная 04:54
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Общество
Пляжи Юга России заработают в течение двух недель
Если говорить про Краснодарский край, где анонсировано открытие санаторно-курортного комплекса и уже поехали туристы, то сейчас там работают лечебные пляжи, которые находятся на территории санаториев.
Интерфакс 04:30
Здоровье
Во Владимирской области разрешили лечить зубы и острые заболевания
Стоматологические поликлиники Владимирской области теперь снова могут оказывать плановую помощь.
Губерния-33 05:58
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Путин утвердил 1 июля как дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин утвердил 1 июля как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
ТК Звезда 01 июня в 09:47
Космос
«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе
Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Происшествия
В Подмосковье мужчина с ребенком на руках попал под поезд
В Подмосковье мужчина с малолетней дочерью на руках попал под поезд, следующий по маршруту Фрязино - Москва.
Российская газета 05:26
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила подписчикам, что не стыдится своего лишнего веса
Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
Слово и Дело вчера в 23:12
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Кремль прокомментировал условия использования Россией ядерного оружия
Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утвержденные президентом условия использования Россией ядерного оружия.
Lenta.ru 06:04
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Происшествия
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
Путешествия
Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году
Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
Общество
В Instagram заблокировали аккаунт воронежского губернатора
2 июня в пресс-службе регионального правительства сообщили, что губернатор Александр Гусев завёл аккаунт в Instagram.
Гудвилл.онлайн 02:13
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22