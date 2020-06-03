Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, в интервью Sport24 высказал мнение по поводу массовых беспорядков в США, которые начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жестоких действий белого полицейского при задержании.

с чего всё началось

Переехавший из России в США бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский высказался о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.

Переехавший в США Торбинский выступил в поддержку Дональда Трампа

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