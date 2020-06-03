Общество
MetaratingsПереехавший в США Торбинский выступил в поддержку Дональда Трампа
Переехавший из России в США бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский высказался о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.
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«Трамп меня всем устраивает». Живущий в Майами экс-футболист сборной России Торбинский поддержал президента США
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, в интервью Sport24 высказал мнение по поводу массовых беспорядков в США, которые начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жестоких действий белого полицейского при задержании.Sport24.ru03:23
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
Здоровье
Смертность от коронавируса и обычного гриппа сравнили в России
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил смертность от COVID-19 и гриппа в стране.
Live24 07:47
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которых ранее осудили за изнасилование.
Известия 07:11
Происшествия
Протесты против полицейского произвола перекинулись на Францию
Акции против полицейского произвола, которые уже несколько дней проходят в США, перекинулись на Францию.
Компания 06:56
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине.
Деловое.ТВ 05:33
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что методические рекомендации ведомства и сейчас не предполагают штрафов, а административная ответственность наступает только в случае нарушения санитарных правил и нормативов по КоАП.
РБК 05:09
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Политика
Путин согласился приобрести спортивную форму Putin Team
Предприниматель предложил отшить индивидуальные комплекты коллекции Putin Team.
Российская газета 08:22
Космос
«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе
Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 01 июня в 07:26
Политика
Кремль увидел пропаганду нацизма в игре Strategic Mind: Blitzkrieg
Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта игра является не чем иным, как пропагандой нацизма.
ТАСС 06:46
Транспорт
В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Происшествия
Студент из Вольска на самоизоляции зарезал мать в Петербурге
Вольск.ру вчера в 11:15
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Армия и оружие
Появилось видео посадки Ка-27 на палубу новейшего корвета «Гремящий»
Корабельные вертолеты Ка-27 совершают облеты «Гремящего» и выполняют посадки на него в различных погодных условиях, а также в светлое и темное время суток.
Военное дело 08:20