Политика
News.ruПереезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы. Оба являются сопредседателями рабочей группы по изменению Основного закона.
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Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Биатлон
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете
Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Театры
Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов
Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Шоу-бизнес
Катя Гордон «объявила войну» Пригожину и Валерии
Популярный блогер Екатерина Гордон публично выясняет отношения с Иосифом Пригожиным и его супругой Валерией.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов за 300 тыс. км
Самым "долговечным" автомобилем оказался Toyota Land Cruiser – 15,7% из принявших участие в исследовании внедорожников проехали более 320 тыс. км. Рейтингом поделился американский портал iSeeCars, эксперты которого изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
Кино
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Происшествия
Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Наука
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Гаджеты
В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей
Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
Футбол
«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы
Байер выиграл и первый матч против Порту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу фармацевтов.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Здоровье
У вылечившихся пациентов в Китае начали повторно выявлять коронавирус
Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Общество
Прибывающих в Италию россиян предупредили о возможной госпитализации
Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на предмет наличия коронавируса COVID-19.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Путешествия
Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России
"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Хоккей
ЦСКА разгромил «Сочи», Капризов стал лучшим снайпером чемпионата КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" и в пятый раз за последние шесть сезонов стали первыми в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
Культура
Объявлены лауреаты VIII Премии The Art Newspaper Russia
Космос
Астрономы получили зрелищный снимок планетарной туманности CVMP 1
Футбол