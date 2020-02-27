Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы. Оба являются сопредседателями рабочей группы по изменению Основного закона.

Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции

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