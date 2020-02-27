Политика

News.ruNews.ruПереезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы. Оба являются сопредседателями рабочей группы по изменению Основного закона.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве

Российская газета10:00

Органы государственной власти могут разбросать по всей стране из Москвы

Телеканал 360°10:12

Возможность переноса органов госвласти из Москвы предложили закрепить в Конституции

Известия10:06

В Конституцию предложили внести право переноса органов власти из Москвы

РБК10:29

В Конституцию могут внести поправку о размещении органов госвласти не в Москве

Газета.Ru09:58

Предложено внести в Конституцию положение о размещении органов госвласти не в Москве

Говорит Москва09:50

Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы

Взгляд.ру09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Общество

Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Lenta.ru 10:27
Общество

Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве

Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
RT на русском 10:16
Общество

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.
Коммерсантъ 10:07
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявлено новое обвинение

Газета.Ru 07:48
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Политика

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Газета.Ru 08:15
Политика

Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля

Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:22
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Политика

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
РБК 01:44
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный заложил имущество накануне развода

Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Pravda.Ru 06:38
Происшествия

В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили

Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
ТАСС 07:26
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости вчера в 07:01
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Ведомости 08:25
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное