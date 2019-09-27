Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа. Переговоры состоялись на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После беседы Помпео не стал отвечать ни на какие вопросы.

Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа

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