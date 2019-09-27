Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Она проходит на полях Генеральной ассамблеи ООН. Ранее посол России в США Анатолий Антонов говорил, что Москва рассчитывала на то, что стороны в ходе встречи смогут сконцентрироваться на улучшении отношений.

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