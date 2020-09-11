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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости07:54
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Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Интерфакс13:30
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ru05:56
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Газета.Ru08:41
ТАСС

Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАСС06:27
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новости07:54
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ru05:53
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусь06:03

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Ведомости13:12
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
1,2K

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомости12:24
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,5K

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новости12:07
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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАСС09:34
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