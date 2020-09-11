Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Реальное время
Реальное время

Лукашенко приедет в Москву для переговоров с Путиным 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву 14 сентбря для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Газета.Ruвчера в 08:41
Вести.Ru

Озвучена дата визита Александра Лукашенко в Россию

Вести.Ruвчера в 06:36
ТАСС

Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАССвчера в 06:27
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ruвчера в 05:56
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новостивчера в 07:54
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусьвчера в 06:03

Агент Зинченко допустил переход игрока в «Наполи»

Агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что украинец может войти в сделку по трансферу в английскую команду защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Матч ТВвчера в 16:26

В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест

Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUMвчера в 02:07
33

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
370