Лукашенко приедет в Москву для переговоров с Путиным 14 сентября
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву 14 сентбря для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.В источнике
С чего всё началось
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:54
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