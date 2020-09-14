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МонаВиста
МонаВиста

В Сочи Путин и Лукашенко обсудили совместные военные учения

В ходе переговоров в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили первую фазу совместных военных учений. Об этом передает телеканал Россия-24.В источнике
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RT на русском

Как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русском18:36
Телеканал 360°

Кремль подвел итоги четырехчасовых переговоров Путина и Лукашенко

Телеканал 360°вчера в 13:01
Lenta.ru

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Lenta.ruвчера в 12:04
BFM.ru

О чем говорили Путин и Лукашенко в Сочи

BFM.ruвчера в 10:26
Югополис

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

Югополисвчера в 12:41
URA.Ru

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

URA.Ruвчера в 07:45
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новости11 сентября в 08:26
КП - Беларусь

Переговоры Лукашенко и Путина завершились, они длились больше четырех часов. Заявлений и подписаний документов по итогам не будет

КП - Беларусьвчера в 07:21

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
РБКвчера в 14:39
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
МедиаПотоквчера в 09:01
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Молодые холмчане похитили мужчину

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, молодые люди заманили 39-летнего местного жителя домой, избили его, не менее трёх раз ударили его в область бедра.
АСТВвчера в 06:14