В Сочи Путин и Лукашенко обсудили совместные военные учения
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В ходе переговоров в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили первую фазу совместных военных учений. Об этом передает телеканал Россия-24.В источнике
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