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МонаВиста
МонаВиста

В Сочи Путин и Лукашенко обсудили совместные военные учения

В ходе переговоров в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили первую фазу совместных военных учений. Об этом передает телеканал Россия-24.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Интерфакс14:14
ТАСС

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

ТАСС12:21
РБК

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи продлилась больше 4 часов

РБК12:04
RT на русском

Переговоры Лукашенко и Путина завершились

RT на русском12:18
ПолитРоссия

Переговоры Путина и Лукашенко длились 4 часа 20 минут

ПолитРоссия12:08
BFM.ru

О чем говорили Путин и Лукашенко в Сочи

BFM.ru10:26
URA.Ru

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

URA.Ru07:45
КП - Беларусь

Переговоры Лукашенко и Путина завершились, они длились больше четырех часов. Заявлений и подписаний документов по итогам не будет

КП - Беларусь07:21

Двум детям из Петербурга доставят импортные лекарства для лечения

Сегодня, 14 сентября, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга комздрав города принял прошение Тошназаровой, которая просила о разрешении лечить своих детей незарегистрированным в России препаратом.
Двум детям из Петербурга доставят импортные лекарства для лечения
Невские Новости10:02
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ruвчера в 06:38
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
4

Хаккинен: Гонка в Муджелло – уникальный вызов

Приятно видеть, что карьера Мика успешно складывается – он лидирует в личном зачёте в Формуле 2 и скоро наверняка найдёт место в Формуле 1. Это будет особенный момент для него, семьи Шумахеров и Формулы 1. 1000-я гонка Ferrari в Формуле 1 дала нам возможность вспомнить, насколько важную роль играет эта команда в спорте.
F1news.ru11:10

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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