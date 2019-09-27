Футбол
Газета.RuПереговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу
Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с "Ростовом" находятся в завершающей стадии, сообщает Sport24. По информации источника, об итогах переговоров может быть объявлено уже сегодня, 27 сентября.
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с чего всё началось
По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.Спорт-Экспрессвчера в 14:17
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