По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.

с чего всё началось

Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с "Ростовом" находятся в завершающей стадии, сообщает Sport24. По информации источника, об итогах переговоров может быть объявлено уже сегодня, 27 сентября.

Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу

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