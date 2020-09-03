В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко
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После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Отметим, что вместе с Мишустиным на встречу прибыли многие члены российского правительства.В источнике
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