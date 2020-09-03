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Piter.tv
Piter.tv

В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко

После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Отметим, что вместе с Мишустиным на встречу прибыли многие члены российского правительства.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Мишустина в аэропорту встретит премьер Белоруссии

ТАССвчера в 04:26
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русскомвчера в 05:05
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ruвчера в 05:56
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвывчера в 07:08
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовой04:49
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Россия уничтожит 18 стратегических ракет «Тополь»

Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новости04:18

Врач роддома о погибшем младенце: ранее таких детей транспортировали в РПЦ

Виталий Невар / Новый Калининград Выступая в суде по делу о гибели ребенка в роддоме № 4, врач-неонатолог медучреждения Анастасия Башмаченкова сообщила, что ранее младенцев в похожем состоянии транспортировали в Региональный перинатальный центр.
Новый Калининград.Ru06:06

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:41
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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