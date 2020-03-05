Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями.

Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в течение пяти часов. Основной темой переговоров стала ситуация в сирийской провинции Идлиб.

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

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