Политика
ИА НовороссияПереговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в течение пяти часов. Основной темой переговоров стала ситуация в сирийской провинции Идлиб.
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Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 09:39
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