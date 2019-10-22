Политика
RT на русскомПереговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов. Переговоры глав государств начались в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Путин на встрече с Эрдоганом назвал ситуацию в Сирии очень острой.
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Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:31
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Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 10:50
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигло минимальных значений в истории России.
Взгляд.ру 04:28
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей
Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
REGNUM 08:45
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24
Армия и оружие
ВСУ за неделю 167 раз нарушили перемирие в ДНР
ИА Новороссия вчера в 05:31
Политика
Лукашенко поздравил Службу безопасности президента с 25-летием
Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров Службы безопасности президента.
МИР 24 10:01
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Актриса Наталья Бочкарева, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за задержания с наркотиками, пожаловалась на травлю в соцсетях.
Московский Комсомолец 10:35
Единоборства
В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью
В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости 07:11
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Игромания.ру вчера в 14:08
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Общество
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Общество
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК 12:33
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 07:14
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Происшествия
В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком
Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Музыка
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein
Российская газета 20 октября в 13:59
Экономика
«Газпром» утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2019 год
Совет директоров "Газпрома" незначительно скорректировал план по инвестициям на 2019 год, снизив инвестпрограмму до 1,323 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Finam.Ru 11:50