Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии.

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов. Переговоры глав государств начались в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Путин на встрече с Эрдоганом назвал ситуацию в Сирии очень острой.

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

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