Политика
Слово и ДелоПереговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Кремле.
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Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 09:39
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