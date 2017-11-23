В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой встречи станет ситуация в сирийской провинции Идлиб.

Путин и Эрдоган начали встречу в Кремле

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Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.

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Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Общество ПМЭФ-2020 отменён из-за ситуации с коронавирусом Напомним, XXIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

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Спорт Этап Кубка мира в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Twitter.

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Биатлон В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова Требуемые подтверждения подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили 4 марта в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).