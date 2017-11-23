Политика
ИзвестияПутин и Эрдоган начали встречу в Кремле
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой встречи станет ситуация в сирийской провинции Идлиб.
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Общество
Сябитова заявила о желании россиянок «продаваться» мужчинам
Политика
Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов
Власти Греции планируют депортировать мигрантов, прибывших после 1 марта.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Политика
Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины
Верховная рада Украины согласилась на увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.
Политика
Медведев прибыл с визитом в Казахстан
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где проведет встречи с руководством страны, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, сообщили журналистам в секретариате зампреда Совбеза РФ.
Футбол
Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару в благодарность за трансфер Соболева:
Напомним, что в январе «Спартак» арендовал Соболева у «Крыльев Советов» с правом выкупа.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Общество
ПМЭФ-2020 отменён из-за ситуации с коронавирусом
Напомним, XXIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года.
Кино
Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду
Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
Происшествия
Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Хоккей
«Локомотив» проиграл «Йокериту» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" потерпел поражение от финского "Йокерита" в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наука
Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта
О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
Спорт
Этап Кубка мира в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Twitter.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Биатлон
В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова
Требуемые подтверждения подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили 4 марта в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт.
Происшествия
В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»
Общество
Карантин из-за коронавируса в Новых Санжарах закончился
Группу отправили на карантин в санаторий, расположенный в поселке Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.
Здоровье
Минздрав закупит дорогостоящее лекарство челябинскому ребенку со СМА
Минздрав отказал — но суд поддержал. Девочке со спинальной мышечной атрофией ведомство должно закупить дорогостоящее лекарство.
Финансы
Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.