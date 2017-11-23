Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Эрдоган начали встречу в Кремле

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой встречи станет ситуация в сирийской провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана

Rambler News Service06:40

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Вести.Ruвчера в 04:58

Путин и Эрдоган проводят встречу в Кремле

Политика Сегодня06:19

Началась встреча Путина и Эрдогана в Кремле

Lenta.ru06:13

Эрдоган выразил Путину благодарность за прием в Кремле

Политическая Экспертиза06:18

Путин и Эрдоган начали встречу в Москве

Rusvesna.su06:19

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта

РИА Новости03 марта в 04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество

Сябитова заявила о желании россиянок «продаваться» мужчинам

РИА Новости 12:58
Политика

Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

Власти Греции планируют депортировать мигрантов, прибывших после 1 марта.
ТАСС 08:24
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости 04:01
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

REGNUM 12:59
Политика

Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины

Верховная рада Украины согласилась на увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.
РБК 13:30
Политика

Медведев прибыл с визитом в Казахстан

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где проведет встречи с руководством страны, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, сообщили журналистам в секретариате зампреда Совбеза РФ.
РИА Новости 13:06
Футбол

Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару в благодарность за трансфер Соболева:

Напомним, что в январе «Спартак» арендовал Соболева у «Крыльев Советов» с правом выкупа.
Sports.ru 12:52
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Общество

ПМЭФ-2020 отменён из-за ситуации с коронавирусом

Напомним, XXIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года.
REGNUM 12:41
Кино

Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду

Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
Игромания.ру 12:13
Происшествия

Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
Газета.Ru вчера в 03:01
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Хоккей

«Локомотив» проиграл «Йокериту» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" потерпел поражение от финского "Йокерита" в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
РИА Новости 13:30
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Ридус 12:24
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Наука

Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта

О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
Naked Science 05:51
Спорт

Этап Кубка мира в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Twitter.
РИА Новости 13:38
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш вчера в 10:39
Биатлон

В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова

Требуемые подтверждения подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили 4 марта в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).
REGNUM вчера в 21:57
Биатлон

Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт.
Газета.Ru 12:48
Происшествия

В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»

БрянскToday 12:23
Общество

Карантин из-за коронавируса в Новых Санжарах закончился

Группу отправили на карантин в санаторий, расположенный в поселке Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.
ТК Звезда 10:09
Здоровье

Минздрав закупит дорогостоящее лекарство челябинскому ребенку со СМА

Минздрав отказал — но суд поддержал. Девочке со спинальной мышечной атрофией ведомство должно закупить дорогостоящее лекарство.
31 канал Челябинска 09:15
Финансы

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное