Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве, передает корреспондент РБК.

Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии

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