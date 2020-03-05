Политика
РБКПутин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве, передает корреспондент РБК.
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Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Театры
В калининградском кинотеатре покажут спектакли «Золотой маски»
С 5 марта по 30 июня зрители смогут увидеть спектакли-номинанты премии «Золотая маска».
Кино
Снявшийся в «Вечных» актёр: в фильме будет мало компьютерной графики
Актёр сообщил, что создатели картины в основном делали упор на технические спецэффекты и мало полагались на компьютерную графику.
Единоборства
Александр Емельяненко: на зоне был блатным
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Футбол
«Сент-Этьен» сыграет в финале Кубка Франции
"Сент-Этьен" вышел в финал Кубка Франции. В полуфинальном поединке команда одолела "Ренн" со счетом 2:1.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Технологии
Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G
Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».
Авто
В феврале российский авторынок вернулся к падению
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.
Общество
Россвязь хочет сократить срок переноса номеров для физлиц
Россвязь рассматривает сокращение срока переноса номеров на один-два дня для граждан и на пять-семь дней для юрлиц, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
Спорт
Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Армия и оружие
Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео
Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Здоровье
Учения по профилактике коронавируса провели на Сахалине
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из‑за коронавируса
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании
"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Космос
«Вояджер-2» почти на год остался без связи с Землей
70-метровая антенна DSS43 в Канберре, входящая в состав Сети дальней космической связи NASA, является единственной антенной, способной поддерживать связь с аппаратом.
Футбол
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Единственный мяч за «Торпедо» забил Иван Сергеев. В полуфинале «Химки» сыграют с победителем пары «Урал» — «Шинник».
Автоспорт
Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Армия и оружие
Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии
Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Хоккей
Ковальчук не забивает в НХЛ 11 матчей подряд
«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Форвард «Кэпиталз» Илья Ковальчук не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.