Политика

КоммерсантъКоммерсантъПереговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Лидеры двух стран начали в встречу в Сочи в 15:25. Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

И целой субботы мало: Путин и Лукашенко снова встретятся 20 декабря

Известия15:49

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

РИА Новости13:09

Переговоры Путина и Лукашенко завершились, продлившись пять с половиной часов

ТАСС13:12

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжались более пяти часов

Life.ru13:04

Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов

РБК13:56

В Сочи закончились переговоры Путина и Лукашенко

Аргументы и Факты13:57

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Интерфакс13:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн

Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов

КП - Беларусь13:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Коммерсантъ 17:38
Футбол

Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»

Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Российская газета 12:29
Политика

Лукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях.
Невские Новости 11:53
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Авто

Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее

Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Autorating.ru 05 декабря в 05:00
Армия и оружие

Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию

РИА Новости 15:45
Кино

Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом

На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
Газета.Ru 17:33
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Космос

Пролетевший мимо Земли крупный астероид вернётся обратно

Крупный астероид 162082 (1998 HL1) может снова приблизиться к Земле через полтора года.
News.ru 05:50
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:11
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
StarHit.ru 03:30
Здоровье

Донских медиков принуждают подписывать петицию в защиту Быковской

Врачей Ростовской области заставляют подписывать письмо президенту РФ Владимиру Путину в защиту министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую, подозреваемой в превышении полномочий, сообщает donday.
Панорама Ростова-на-Дону 13:03
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Вести.Ru 12:34
Здоровье

Причины повышенного давления по утрам назвали медики

Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Соловей.Инфо 05 декабря в 04:53
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере

Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
Экспресс газета 07:01
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Автоспорт

Шварцман и Мазепин закончили день в тройке на тестах Формулы-2

Российские гонщики Формулы-2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали вторым и третьим соответственно в дневной сессии второго дня тестов в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 08:08
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Футбол

Гвардиола: «Было непросто справляться с контратаками МЮ»

Soccer.ru 15:56
Армия и оружие

НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю

Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Красная весна вчера в 14:51
Футбол

Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи»

Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.
Радио Комсомольская правда 15:30
Финансы

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
РИА Новости вчера в 00:00
Здоровье

Собянин расширил программу закупки лекарств для лечения онкологии

Структура системы оказания онкологической помощи изменится, это коснется и закупок новейших лекарств для лечения еще 4 видов рака, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ГКОБ №1 на круглом столе с участием главных и ведущих врачей – онкологов столицы.
Вести.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вновь получила травму

Gazeta.SPb 14:48
Спорт

В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Известия 04 декабря в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное