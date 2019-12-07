Политика

КоммерсантъКоммерсантъПереговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Лидеры двух стран начали в встречу в Сочи в 15:25. Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
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В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

РИА Новости13:09

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более 5 часов

Российская газета13:39

Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов

РБК13:56

Лукашенко уехал из Сочи после пятичасовых переговоров с Путиным

Газета.Ru13:43

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Интерфакс13:10

В Сочи завершились переговоры Путина с Лукашенко

REGNUM13:09

Переговоры Путина и Лукашенко завершились, продлившись пять с половиной часов

ТАСС13:12
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн

Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов

КП - Беларусь13:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
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