Лидеры двух стран начали в встречу в Сочи в 15:25. Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

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