Политика
КоммерсантъПереговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Лидеры двух стран начали в встречу в Сочи в 15:25. Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.
Общество
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Происшествия
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Общество
На Ставрополье 31 декабря объявили выходным днем
Голосование по вопросу — нужен ли жителям Ставрополья выходной день 31-го декабря Владимир Владимиров объявил в Инстаграм.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Недвижимость
Рынок жилой недвижимости ожидает стагнация
В исследовании отмечается, что 14% опрошенных ожидают, что в 2020 г. будет спад на рынке жилой недвижимости, 9% ждут восстановления, 14% - роста рынка.
Единоборства
Реванш у Смирнова не получился
Реванш у Смирнова не получился. Уже во втором раунде Камилов отправил соперника сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.
Энергетика
Новак высказался о цене на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Политика
Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Общество
Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники
Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво.
Политика
США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.