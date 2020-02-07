Политика

Мойка78Мойка78Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Главы государств должны обсудить сотрудничество двух государств, в том числе и интеграционные процессы.
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В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

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