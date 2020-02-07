Политика
Мойка78Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Главы государств должны обсудить сотрудничество двух государств, в том числе и интеграционные процессы.
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Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Здоровье
Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей
Компании сдают на регистрацию досье по дозировкам препаратов, необходимых для лечения детей с онкологией, в ближайшие два месяца процедуры будут завершены и лекарства поступят, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Авто
Hyundai представил Creta нового поколения
Южнокорейский бренд показал кроссовер Hyundai Creta второй генерации на автосалоне Auto Expo в Дели.
Футбол
Обляков высказался о переходе в европейский клуб
Сумма сделки составила четыре млн евро. В текущем сезоне полузащитник отыграл 26 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Общество
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Политика
Америка сообщила об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»
Как сообщает RNS, Аль-Каида на территории Аравийского полуострова совершала «беспрецедентные акты насилия» против мирного населения в Йемене и планировала организовать нападения на вооруженные силы Америки.
Происшествия
Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой
Три китайских студента Московского государственного университета имени М.В Ломоносова госпитализированы с температурой, ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Здоровье
В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью
Футбол
«Миранчук спокойно заиграет в любом европейском чемпионате». Хеведес — о Семине, Смолове и веганстве
Хеведес — второй чемпион мира (после Роберто Карлоса; Шюррле — третий), который доехал до России.
Происшествия
Пьяный челябинец изнасиловал женщину-таксиста
Здоровье
Число погибших от коронавируса выросло до 565-ти человек
Заражены 28 тысяч, - пишет газета South China Morning Post. Большинство заболевших – в Китае.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах
Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман о пенсии: «Получаю меньше Елены Ханги»
Оказалось, пособие режиссера меньше, чем у Елены Ханги, которой государство за заслуги начисляло 23 тысячи рублей.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.