Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Главы государств должны обсудить сотрудничество двух государств, в том числе и интеграционные процессы.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

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