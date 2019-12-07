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Политика МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.

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