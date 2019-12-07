Политика
ИнтерфаксПятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Кино
Трейлер экшен-комедии «Свободный»: Райан Рейнольдс спасает видеоигру
В сети появился первый трейлер комедийного боевика «Свободный», где Райан Рейнольдс играет обычного персонажа в обширной видеоигре.
Авто
Продажи Ford Focus продолжают расти в Европе
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Игры
Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo
Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Экономика
«Дорожные карты» по развитию цифровых технологий попали на стресс-тест
Надеемся, что если все же что-то упустили, то стресс-тесты помогут выявить такие упущения и исправить, чтобы 20 декабря представить дорожные карты к утверждению в правительство.
Политика
МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд
Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в чемпионате Германии
Лидер чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче 14-го тура бундеслиги.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Финансы
Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады
Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Транспорт
Железные дороги перешли на новый график движения поездов
В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Наука
Определен режим питания для похудения
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Авто
В Nissan определились с началом поставок Nissan GT-R50 от ItalDesign
Поставки лимитированного суперкара Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020-го.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Общество